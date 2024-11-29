«Ленфильм» раскрыл подробности выпуска 10 фильмов 2024 года: от фэнтези до драмы

Киностудия «Ленфильм» продолжает активно развивать новые киноработы, в том числе как в жанре игрового кино, так и в формате документальных фильмов. Как рассказали в киностудии Gazeta.SPb, в настоящее время на студии в разной степени готовности находятся сразу 10 кинопроектов, среди которых как долгожданные премьеры, так и уникальные документальные работы, обещающие зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Полнометражные игровые фильмы
- «Ворожея» (реж. Каролина Кубринская) — пост-продакшн
Фэнтезийная история о юной Василиссе, которая отправляется в опасное путешествие через магический лес, чтобы спасти своих родителей. В ходе своего пути она сталкивается с темными силами, учится преодолевать страх и находит свою первую любовь. Однако чем дальше она углубляется в лес, тем яснее осознает, что её судьба связана с этим миром нечисти гораздо больше, чем она могла бы предположить.
- «Монохром» (реж. Ольга Городецкая) — пост-продакшн
В центре сюжета — журналистка Клаудия Новак, пережившая нападение после громкой публикации. Оставив свою профессию, она пытается найти душевный покой. Но всё меняется, когда знакомый из следственного комитета просит её расследовать дело о возможном серийном маньяке, чтобы помочь раскрыть преступления и заставить власти признать угрозу.
- «Остров Сухо» (совместно с киностудией «Кинооко», реж. Руслан Тихомиров) — пост-продакшн
История основана на реальных событиях и рассказывает о событиях октября 1942 года, когда группа людей оказалась на острове Сухо в Ладожском озере, в то время как их гарнизон отражал нападение врага, не давая врагу перерезать Дорогу жизни, важнейший путь для эвакуации.
- «Снег пригнул бамбук» (совместно с Марс Медиа и DMH Studio, реж. Дарья Полторацкая) — пост-продакшн
В основе фильма — история армяно-русской семьи, которая переселяется на один из Курильских островов в 1991 году в поисках японского гражданства. Спустя 10 лет они понимают, что этот далекий и трудный остров стал их настоящей Родиной, которую они не готовы покидать.
- «Ганди молчал по субботам» (реж. Игорь Зайцев) — съемочный период
Мот, 16-летний подросток, переживает личную трагедию — его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную женщину и заявляет, что будет жить с ней, несмотря на сопротивление окружающих.
- «Витязи» — доработка сценария
Историческая драма о древней Руси, где наёмники-богатыри, оказавшиеся среди людей, вступают в борьбу с врагом в ключевые моменты истории: от татаро-монгольского нашествия до сражений Великой Отечественной войны. Мифические герои вновь объединяются, чтобы защитить свою родину.
Документальные проекты
Кроме того, «Ленфильм» активно работает над несколькими документальными фильмами, среди которых:
- «Максимум»
- «Одна память на двоих»
- «Зенит-44. Время победителей» (реж. Алексей Федотов)
- «Сделано в Ленинграде» (реж. Михаил Архипов)
Эти фильмы представляют собой различные аспекты истории России, ее культуры и важнейших событий, оставивших неизгладимый след в жизни страны.
Производственные услуги для других проектов
Помимо работы над собственными проектами, киностудия предоставляет производственные услуги для других продюсерских компаний. К 28 ноября 2024 года «Ленфильм» уже оказал помощь в производстве 90 различных кинопроектов.