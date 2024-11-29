«Ленфильм» раскрыл подробности выпуска 10 фильмов 2024 года: от фэнтези до драмы

Киностудия «Ленфильм» продолжает активно развивать новые киноработы, в том числе как в жанре игрового кино, так и в формате документальных фильмов. Как рассказали в киностудии Gazeta.SPb, в настоящее время на студии в разной степени готовности находятся сразу 10 кинопроектов, среди которых как долгожданные премьеры, так и уникальные документальные работы, обещающие зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Полнометражные игровые фильмы

«Ворожея» (реж. Каролина Кубринская) — пост-продакшн

Фэнтезийная история о юной Василиссе, которая отправляется в опасное путешествие через магический лес, чтобы спасти своих родителей. В ходе своего пути она сталкивается с темными силами, учится преодолевать страх и находит свою первую любовь. Однако чем дальше она углубляется в лес, тем яснее осознает, что её судьба связана с этим миром нечисти гораздо больше, чем она могла бы предположить. «Монохром» (реж. Ольга Городецкая) — пост-продакшн

В центре сюжета — журналистка Клаудия Новак, пережившая нападение после громкой публикации. Оставив свою профессию, она пытается найти душевный покой. Но всё меняется, когда знакомый из следственного комитета просит её расследовать дело о возможном серийном маньяке, чтобы помочь раскрыть преступления и заставить власти признать угрозу. «Остров Сухо» (совместно с киностудией «Кинооко», реж. Руслан Тихомиров) — пост-продакшн

История основана на реальных событиях и рассказывает о событиях октября 1942 года, когда группа людей оказалась на острове Сухо в Ладожском озере, в то время как их гарнизон отражал нападение врага, не давая врагу перерезать Дорогу жизни, важнейший путь для эвакуации. «Снег пригнул бамбук» (совместно с Марс Медиа и DMH Studio, реж. Дарья Полторацкая) — пост-продакшн

В основе фильма — история армяно-русской семьи, которая переселяется на один из Курильских островов в 1991 году в поисках японского гражданства. Спустя 10 лет они понимают, что этот далекий и трудный остров стал их настоящей Родиной, которую они не готовы покидать. «Ганди молчал по субботам» (реж. Игорь Зайцев) — съемочный период

Мот, 16-летний подросток, переживает личную трагедию — его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную женщину и заявляет, что будет жить с ней, несмотря на сопротивление окружающих. «Витязи» — доработка сценария

Историческая драма о древней Руси, где наёмники-богатыри, оказавшиеся среди людей, вступают в борьбу с врагом в ключевые моменты истории: от татаро-монгольского нашествия до сражений Великой Отечественной войны. Мифические герои вновь объединяются, чтобы защитить свою родину.

Документальные проекты

Кроме того, «Ленфильм» активно работает над несколькими документальными фильмами, среди которых:

«Максимум»

«Одна память на двоих»

«Зенит-44. Время победителей» (реж. Алексей Федотов)

(реж. Алексей Федотов) «Сделано в Ленинграде» (реж. Михаил Архипов)

Эти фильмы представляют собой различные аспекты истории России, ее культуры и важнейших событий, оставивших неизгладимый след в жизни страны.

Производственные услуги для других проектов

Помимо работы над собственными проектами, киностудия предоставляет производственные услуги для других продюсерских компаний. К 28 ноября 2024 года «Ленфильм» уже оказал помощь в производстве 90 различных кинопроектов.