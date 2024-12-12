Санкт-Петербург отметил 100-летие «Кабельной сети»

По кабельным линиям электроэнергия поступает практически во все дома, промышленные объекты и социально-культурные учреждения Северной столицы. Более чем 22 тысячи километров сетей находятся в зоне ответственности филиала «Россети Ленэнерго» — «Кабельная сеть».
В честь столетнего юбилея в Петербурге наградили лучших сотрудников предприятия.
С момента своего основания в 1924 году, когда в результате наводнения были затоплены более двух тысяч трансформаторов, «Кабельная сеть» прошла через множество испытаний и преобразований. Сегодня под ее управлением находятся более чем 22 тысячи километров кабельных линий, охватывающих 430 квадратных километров территории.
История филиала насыщена важными событиями, включая создание уникального «Кабеля жизни» во время блокады Ленинграда, который восстановил электричество в осажденном городе.
Всего в филиале трудятся 1600 специалистов.
«С момента создания «Кабельной сети» ее работники достойно отвечали на вызовы времени, становились двигателями технического прогресса, и современные энергетики достойно продолжают традиции своих предшественников. Кабельщики эффективно внедряют инновационное оборудование, совершенствуют методы работы, обеспечивают подключение к электрическим сетям таких значимых объектов, как крупнейшая в мире хоккейная арена — «СКА Арена», инновационная площадка «Особая экономическая зона», самый высокий небоскреб Европы «Лахта Центр» и многих других. Специалисты филиала отвечали за подготовку внешней схемы электроснабжения крупнейших международных спортивных состязаний: Кубка Конфедераций в 2017 году, чемпионата мира по футболу в 2018, чемпионата Европы по футболу в 2021», — отметил генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.