Санкт-Петербург отметил 100-летие «Кабельной сети»

По кабельным линиям электроэнергия поступает практически во все дома, промышленные объекты и социально-культурные учреждения Северной столицы. Более чем 22 тысячи километров сетей находятся в зоне ответственности филиала «Россети Ленэнерго» — «Кабельная сеть».

В честь столетнего юбилея в Петербурге наградили лучших сотрудников предприятия.

С момента своего основания в 1924 году, когда в результате наводнения были затоплены более двух тысяч трансформаторов, «Кабельная сеть» прошла через множество испытаний и преобразований. Сегодня под ее управлением находятся более чем 22 тысячи километров кабельных линий, охватывающих 430 квадратных километров территории.

История филиала насыщена важными событиями, включая создание уникального «Кабеля жизни» во время блокады Ленинграда, который восстановил электричество в осажденном городе.

Всего в филиале трудятся 1600 специалистов.