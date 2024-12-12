В Петербурге крупная собака загрызла чихуахуа и покусала ее хозяйку

В Петербурге крупная собака, предположительно питбуль, насмерть загрызла чихуахуа на глазах у его хозяйки. Об этом сообщила «Фонтанка».

Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Мечникова. Хозяйка пыталась защитить собаку, но получила травмы руки и спины. Несмотря на оказанную помощь ветеринаров, чихуахуа погиб от полученных травм. Хозяйка написала заявление в полицию.

В Петербурге правила выгула собак, включая использование поводков и намордников, регулируются городским законом№ 273-83 «О содержании животных в Санкт-Петербурге» и правилами благоустройства территории города. Эти документы не содержат прямого перечня пород, обязанных носить намордник, но устанавливают общие правила: владельцы собак обязаны обеспечивать безопасный выгул своих питомцев. В случае, если собака относится к категории потенциально опасных, ношение намордника обязательно. Также намордник может потребоваться в ситуациях, когда поведение собаки вызывает опасения у окружающих. Ношение поводка является обязательным практически повсеместно.