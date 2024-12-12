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Из Петербурга в Сестрорецк запустят «тактовые» электрички с 16 декабря

С 16 декабря увеличится количество рейсы пригородных электричек из Петербурга в Сестрорецк. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Из Петербурга в Сестрорецк запустят «тактовые» электрички с 16 декабря
Мужчина погиб под электричкой. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В часы пик (с 6:00 до 10:00 в сторону Петербурга и с 16:15 до 20:15 в обратном направлении) электрички будут ходить с интервалом в 30 минут. Это станет возможным благодаря добавлению 11 дополнительных поездов на маршруте. Время в пути составит 55 минут.

Напомним, что в августе для разгрузки станции метро «Девяткино» запустили «тактовые» поезда между Ладожским вокзалом и Мурино.

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