В Приморском районе появятся новые улицы и полосы для общественного транспорта

Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал строительство новых улиц (Плесецкой, продолжение Планерной) и создание выделенных полос для общественного транспорта на Комендантском проспекте. Об этом губернатор сообщил на прямой линии.

Решение было принято в ответ на жалобы жителей Приморского района Петербурга на перегруженность дорог в новых жилых комплексах. Эти меры призваны улучшить транспортную ситуацию, возникшую из-за задержки строительства станции метро «Планерная». Кроме того, губернатор сообщил о планах по улучшению транспортной доступности в других районах: запуске тактового движения электричек в Курортном районе и строительстве новой трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка».

Ранее стало известно, что на Комендантском проспекте (от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади) появится выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом заявил председатель Комтранса Валентин Енокаев. Проектирование началось в 2024 году, строительство — в 2025. Это улучшит движение 14 маршрутов: 11 автобусных и 3 троллейбусных. Работы ведутся в рамках программы приоритетного проезда общественного транспорта на 2024-2026 годы.