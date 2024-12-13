В Петербурге тактовое движение электричек запустят до Сестрорецка

В Петербурге пригородные поезда в направлении Сестрорецка начнут ходить в тактовом режиме. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург».
Поезда будут ходить с интервалом в 30 минут в утренние часы (с 6:00 до 10:00) и в вечерние часы (с 16:15 до 20:15). Было отмечено, что в последнее время увеличилось количество жителей Курортного района и пассажиропоток демонтирует рост в 10%. Тактовое движение, которое стартует 18 декабря, позволит сократить время пассажиров в пути и разгрузить автобусное сообщение.
Ранее о запуске тактового движения в Сестрорецк говорил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Информацию о том, что следующим тактовым направлением станет Курортный район, он также озвучил в ходе прямого эфира в августе 2024 года. Такт уже запущен в направлениях: Пушкин, Ломоносов, Павловск, Красное село и Мельничий ручей.
Вице-губернатор отметил, что такой формат движения повышает транспортную доступность и работа по интеграции пригородных поездов в транспортную систему Петербурга будет продолжена.
«Мы рассматриваем новое направление. Это Девяткино — Ладожский вокзал», — пояснил Кирилл Поляков.
Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев оценивая результаты работы в тактовом формате за январь-июнь 2024 года, пояснил, что пассажиропоток растет.
«На всех пригородных направлениях, где сейчас запущено тактовое движение электропоездов, мы наблюдаем положительную динамику, растет пассажиропоток. Это говорит об эффективной интеграции пригородного пассажирского транспорта в систему городского общественного транспорта», — отметил Валентин Енокаев.