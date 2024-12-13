В Петербурге тактовое движение электричек запустят до Сестрорецка

В Петербурге пригородные поезда в направлении Сестрорецка начнут ходить в тактовом режиме. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург».

Поезда будут ходить с интервалом в 30 минут в утренние часы (с 6:00 до 10:00) и в вечерние часы (с 16:15 до 20:15). Было отмечено, что в последнее время увеличилось количество жителей Курортного района и пассажиропоток демонтирует рост в 10%. Тактовое движение, которое стартует 18 декабря, позволит сократить время пассажиров в пути и разгрузить автобусное сообщение.

Ранее о запуске тактового движения в Сестрорецк говорил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Информацию о том, что следующим тактовым направлением станет Курортный район, он также озвучил в ходе прямого эфира в августе 2024 года. Такт уже запущен в направлениях: Пушкин, Ломоносов, Павловск, Красное село и Мельничий ручей.

Вице-губернатор отметил, что такой формат движения повышает транспортную доступность и работа по интеграции пригородных поездов в транспортную систему Петербурга будет продолжена.

«Мы рассматриваем новое направление. Это Девяткино — Ладожский вокзал», — пояснил Кирилл Поляков.

Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев оценивая результаты работы в тактовом формате за январь-июнь 2024 года, пояснил, что пассажиропоток растет.