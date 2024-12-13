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Ученые связали рост числа случаев заражения малярией со стихийными бедствиями

Специалисты предположили, что увеличение числа случаев заболевания малярией во всём мире связано с ростом числа стихийных бедствий и их последствий, которые затрудняют усилия по борьбе с этой болезнью.

Ученые связали рост числа случаев заражения малярией со стихийными бедствиями
Фото: Pxhere

Так, в 2023 году от малярии жертвами болезни стали 600 тысяч человек, а число заболевших достигло 263 миллионов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала решить проблему нехватки финансирования, сообщил портал PRO Город Будущего.

Согласно новому отчёту ВОЗ, в 2023 году от малярии умерло почти 600 тысяч человек, а заболеваемость растёт пятый год подряд. Биологические угрозы, такие как устойчивость к лекарствам и инсектицидам, а также климатические и гуманитарные катастрофы, препятствуют усилиям по борьбе с малярией.

В 2023-м было зарегистрировали 263 миллиона случаев заболевания, что на 11 миллионов больше, чем в предыдущем году. Более 90% случаев заражения приходятся на африканский континент.

Среди проблем также распространение комаров, устойчивых к инсектицидам, генетические мутации малярийного паразита, из-за которых тесты перестают работать, и появление нового типа малярийного паразита в Юго-Восточной Азии. В прошлом году на борьбу с малярией было потрачено около 4 миллиардов долларов, что составляет менее половины от 8,3 миллиарда долларов, необходимых, что привело к нехватке лекарств и противомоскитных сеток.

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