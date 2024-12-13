Как прошел «Золотой граммофон»

В Москве прошла 29-я торжественная церемония вручения престижной музыкальной премии «Золотой граммофон».

На ковровой дорожке зрители и журналисты стали свидетелями дебютного выхода обновленного состава группы SEREBRO. Как сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на своего корреспондента, первое появление коллектива в свет стало настоящим событием.

Множество знаменитостей украсили церемонию своим присутствием: Анна Семенович вместе с женихом, Хабиб, Артур Пирожков, Севиль, Natan, Ирина Дубцова, Дима Билан, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Слава, Лариса Долина, Елена Север, Александр Шоуа, Алсу и другие.

По правилам премии, статуэтки получают исполнители, чьи песни хотя бы один раз за год достигали первой строчки одноименного хит-парада на «Русском Радио». Среди награжденных оказались:

Валерий Гергиев

SEREBRO, «Песня номер два»

Александр Шоуа, «Ты настоящая»

Артур Пирожков и Хабиб, «Мед»

Денис Клявер, «Любовь с первого взгляда».

И, конечно, многие другие.