Как прошел «Золотой граммофон»

В Москве прошла 29-я торжественная церемония вручения престижной музыкальной премии «Золотой граммофон».
На ковровой дорожке зрители и журналисты стали свидетелями дебютного выхода обновленного состава группы SEREBRO. Как сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на своего корреспондента, первое появление коллектива в свет стало настоящим событием.
Множество знаменитостей украсили церемонию своим присутствием: Анна Семенович вместе с женихом, Хабиб, Артур Пирожков, Севиль, Natan, Ирина Дубцова, Дима Билан, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Слава, Лариса Долина, Елена Север, Александр Шоуа, Алсу и другие.
По правилам премии, статуэтки получают исполнители, чьи песни хотя бы один раз за год достигали первой строчки одноименного хит-парада на «Русском Радио». Среди награжденных оказались:
- Валерий Гергиев
- SEREBRO, «Песня номер два»
- Александр Шоуа, «Ты настоящая»
- Артур Пирожков и Хабиб, «Мед»
- Денис Клявер, «Любовь с первого взгляда».
И, конечно, многие другие.