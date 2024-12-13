В историческом центре Петербурга появится новое общественное пространство, которое расположится на территории Конюшенного ведомства — памятника архитектуры XIX века. О заключении договора с инвестором сообщил губернатор города Александр Беглов во время прямой линии.

Комплекс площадью 2 гектара находится в запустении с 2000-х годов и неоднократно менял арендаторов. В настоящее время территория передана в аренду ООО «Ведомство» (ранее ООО «Бахчасарай»), выигравшему торги в рамках программы «Рубль за метр» в 2022 году. Однако проект реставрации и приспособления памятника пока не представлен. Задержку реализации губернатор связал с действиями «доброжелателей», которые, по его словам, пытались сорвать реконструкцию, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

Торги действительно сопровождались множеством судебных разбирательств. Среди инициаторов споров — компании, не допущенные до участия, а также Виктор Желтов, представитель рода Строгановых в России. Он добивался проведения публичных слушаний и предлагал альтернативного инвестора, готового сохранить историческое назначение объекта.

Сейчас проект реставрации находится на стадии исследовательских работ и разработки плана. Планируется, что здание станет культурным центром с музейно-выставочными залами. Особое внимание уделят историческому и духовному значению территории — на протяжении десятилетий в Конюшенном ведомстве действует церковь Спаса Нерукотворного Образа, где отпевали Александра Пушкина.

Реставрация архитектурного ансамбля XIX века и создание объектов с историко-досуговой тематикой призваны восстановить утраченную ценность территории и сделать ее новой достопримечательностью города.