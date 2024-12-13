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Авито Спецтехника добавила новые возможности для онлайн-аренды в Петербурге

Авито Спецтехника расширила возможности своего сервиса онлайн-аренды в Санкт-Петербурге.

Авито Спецтехника добавила новые возможности для онлайн-аренды в Петербурге
Фото: pxhere.com

С момента запуска сервиса онлайн-аренды техники летом 2024 года, специалисты Авито Спецтехники отметили рост интереса к услугам. Так, осенью 2024 года спрос на аренду спецтехники удвоился по сравнению с летом

Теперь в списке доступных для онлайн-заказа категорий появилась позиция: экскаваторы-погрузчики. Это решение было принято с учетом анализа текущих потребностей пользователей.

«Добавление экскаваторов-погрузчиков в список доступных для аренды категорий спецтехники – это своевременный ответ на растущие потребности наших пользователей», – подчеркнул Загит Кутузманов, руководитель бизнес-направления «Аренда Спецтехники» в Авито.

На днях презентацию сервиса провели в Казани в Иннополисе. Авито Спецтехника привлекла специалистов для выполнения монтажа праздничной иллюминации на деревьях аллеи для создания праздничного настроения и демонстрации технических возможностей.

По данным Авито, ежедневно на платформу заходят около 180 тысяч пользователей в поисках арендной техники. На платформе размещены объявления от около 80 тысяч арендодателей.

На сегодня  сервис доступен для пользователей из нескольких крупных городов России, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москву, Казань и Челябинск. Однако в планах компании — дальнейшее расширение географии.

 

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