Рекламные агентства выявили рост интереса автобрендов к рекламе в ритейл-медиа

Рекламные агентства отмечают заметный рост интереса автомобильных брендов к рекламе в ритейл-медиа. Это обусловлено изменениями в потребительских предпочтениях и развитием цифровых технологий.

Согласно данным агентства I.COM, в 2024 году вложения автомобильных брендов в инструменты продвижения в e-commerce увеличились в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Одним из заметных изменений стало повышение спроса на видеоролики, которые используют для продвижения на 243% чаще.

Артур Жимерин, Performance Head I.COM отметил, что видеореклама позволяет брендам донести до пользователей свои ценности. Кроме видеороликов, автодилеры используют баннерную рекламу, рост инвестиций в которую составил 154%. Специальные проекты, такие как brandspace на Авито, также становятся популярными: увеличение вложений — 102%. Агентство тестирует разные каналы и ценит Авито Рекламу за высокие показатели по post-click.

«Интеграция ретейл-медиа в рекламные стратегии не только оправдана, но и необходима для достижения конкурентного преимущества”, — пояснил Артур Жимерин.

Елена Врацкая, исполнительный директор по цифровым коммуникациям MediaWise, подчеркивает, что в 2024 году бюджеты автомобильных брендов на рекламу в ритейл-медиа выросли в 3,5 раза. В частности, рост инвестиций в баннеры составил 226%.

Видеоролики также играют значительную роль в медиасплите автодилеров: доля этого формата увеличилась в 9 раз.

«Инвестиции наших рекламодателей из автокатегории в Авито Рекламу выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заключила Елена Врацкая.

Развитие электронной коммерции открывает возможности для автодилеров. Они могут доносить информацию до аудитории в различных форматах, выбор зависит от конкретных задач.