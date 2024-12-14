Главная ель Петербурга прибыла на Дворцовую площадь

Главное новогоднее дерево доставили в центр Петербурга для последующей установки на Дворцовой площади.

Срубленная ель достигает в высоту 25 метров. Праздничное дерево ввезли на фуре в ночь на субботу, 14 декабря, на Дворцовую площадь. До того, как стать главным украшением Северной столицы, дерево росло в лесу в течение более чем 100 лет.

Специалисты приступят к установке ели в ближайшее время. Предполагается, что дерево украсят в ретро-стиле 50-60-х годов. Для украшения подготовлено более чем 300 игрушек ручной работы и почти семь километров гирлянд.