Меган Маркл посетила гендер-пати без принца Гарри

Герцогиня Сассекская посетила baby shower своей подруги без принца Гарри.

Вечеринка была организована подругой Меган Маркл – Самантой Стоун, праздник проходил в Калифорнии. Герцогиня Сассекская явилась на baby shower в нежно-розовом наряде с легким макияжем, прическа Меган Маркл была завита.

Помимо представительницы королевской семьи на гендерной вечеринке присутствовали Маркус Андерсон и подруга Меган, Келли Зейфен. Последняя опубликовала в своих соцсетях пост, в котором рассказала, что всем гостям рекомендовали облачиться в розовые аутфиты.

Саманта Стоун организовала baby shower в честь рождения девочки. В соцсетях Келли Зейфен отметила, что ребенок будет счастлив с такой мамой, как Саманта.