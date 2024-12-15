На Энтузиастов мальчик упал с кровати и попал в реанимацию

В Петербурге трехлетний мальчик упал с кровати и травмировался, в результате пациент уехал попал в реанимацию.

Инцидент произошел накануне ночью на проспекте Энтузиастов. Об этом сообщило издание «Аргументы Недели. Петербург». По словам родителей мальчика, все произошло на двухярусной кровати, ребенок играл с сестрой и рухнул вниз.

В больнице медики осмотрели ребенка и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также кататравму. Осложняется список повреждений тем фактом, что мальчик с рождения является инвалидом из-за диагностированного ДЦП.

Известно, что помимо трехлетнего мальчика в семье проживает еще четверо детей.