Несколько рейсов в Пулково могут задержаться из-за снега

Пассажиров аэропорта Пулково предупредили, что несколько рейсов могут взлететь позднее указанного в табло времени.

Непогода в Петербурге внесла свои коррективы в работу аэропорта. Уже сейчас несколько вылетов были отложены. На сайте Пулково указано, что самолеты по направлению до Иркутска, Астаны, Нижнекамска, Москвы, Новосибирска и Калининграда вылетят позже указанных ранее сроков.

В сообщении аэропорта подчеркнули, что на расписание влияет позднее прибытие воздушных судов в аэропорт и метеоусловия. Также пассажиров попросили учитывать дорожную обстановку и выезжать в аэропорт заранее.