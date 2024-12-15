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Несколько рейсов в Пулково могут задержаться из-за снега

Пассажиров аэропорта Пулково предупредили, что несколько рейсов могут взлететь позднее указанного в табло времени.

Несколько рейсов в Пулково могут задержаться из-за снега
Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Непогода в Петербурге внесла свои коррективы в работу аэропорта. Уже сейчас несколько вылетов были отложены. На сайте Пулково указано, что самолеты по направлению до Иркутска, Астаны, Нижнекамска, Москвы, Новосибирска и Калининграда вылетят позже указанных ранее сроков.

В сообщении аэропорта подчеркнули, что на расписание влияет позднее прибытие воздушных судов в аэропорт и метеоусловия. Также пассажиров попросили учитывать дорожную обстановку и выезжать в аэропорт заранее.

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