Ветер и снег в Петербурге вынудили объявить «желтый» уровень опасности

Жителей Петербурга предупредили, что в городе из-за задувшего ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, соответствующий уровень опасности вступит в силу в 10:00 в понедельник, ожидается, что погода снова станет безопасной для горожан в 22:00 16 декабря. Местами ветер разгонится до 15 м/с.

Также петербуржцев предупредили, что в понедельник с 10:00 до 18:00 «желтый» уровень опасности будет действовать в связи со снегом и обледенением. Ожидается, что начало недели будет заснеженным.