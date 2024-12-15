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Пророчество Иоанна Богослова предсказывает конец света

Миру грозит скорый апокалипсис по пророчеству Иоанна Богослова.

Пророчество Иоанна Богослова предсказывает конец света
Фото: Baltphoto

Апостол Иоанн, один из ближайших учеников Иисуса Христа, предрекал, что события «последнего времени» будут сопровождаться катастрофическими изменениями в жизни человечества. Конец света придет тогда, когда люди потеряют последнюю веру в Бога и обратят свой взор во тьму.

Главные критерии близости конца, по пророчеству, будут выражены в гонении на церковь и духовенство. Люди начнут враждовать, идти друг против друга. Если человечество отвернется от Бога, утратит милосердие и стремление к справедливости, Страшный суд станет неизбежным.

Предупреждения остаются в силе и по сей день, несмотря на тот факт, что со времен их озвучивания минуло несколько тысяч лет.

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