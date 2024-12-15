Пророчество Иоанна Богослова предсказывает конец света

Миру грозит скорый апокалипсис по пророчеству Иоанна Богослова.

Апостол Иоанн, один из ближайших учеников Иисуса Христа, предрекал, что события «последнего времени» будут сопровождаться катастрофическими изменениями в жизни человечества. Конец света придет тогда, когда люди потеряют последнюю веру в Бога и обратят свой взор во тьму.

Главные критерии близости конца, по пророчеству, будут выражены в гонении на церковь и духовенство. Люди начнут враждовать, идти друг против друга. Если человечество отвернется от Бога, утратит милосердие и стремление к справедливости, Страшный суд станет неизбежным.

Предупреждения остаются в силе и по сей день, несмотря на тот факт, что со времен их озвучивания минуло несколько тысяч лет.