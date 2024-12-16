Вакансии в главных ТЦ Петербурга упали до 1,3%

На середину декабря доля вакантных площадей в торговых центрах Петербурга снизилась на 4 п. п. по сравнению с итогами 2023 года и составила 3,1%. В ключевых ТЦ вакансия снизилась до 1,3%.

В течение года рынок претерпел изменения: бывшие площади IKEA были заняты «Мегамаркетом», однако ряд арендаторов закрылся во втором полугодии, что вновь высвободило часть площади, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург» со ссылкой на данные аналитиков.

В 2025 году ожидается открытие пяти новых торговых центров общей площадью 136 тыс. квадратных метров, в том числе Hollywood у метро «Пионерская», «Небо» и второй очереди «ЭкоПарка» в Мурино, «Лунапарк» в Новогорелово и «Парк Молл» на проспекте Просвещения.

По словам экспертов, открытие новых ТЦ — не единственный фактор возможного роста вакансий. Также будет происходить оптимизация среди действующих офлайн-ритейлеров, но при этом сохраняется спрос на площади. Интерес проявляют как российские бренды, запускающие новые проекты, так и международные игроки, которые уже заявили о выходе на рынок.

В районных ТЦ уровень вакансий за год снизился на 0,4 п. п. до 4,2%. В суперрегиональных ТЦ показатель снизился наиболее значительно — с 12,4% до 1,9%. В региональных и окружных центрах свободные площади составляют 2,1% и 5,5% соответственно.