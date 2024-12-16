В Петербурге в Пулково проверили таксистов

В Петербурге провели рейд по выявлению нелегальных таксистов в аэропорту.

Нелегальные такси – тема, которая остаётся на слуху. СМИ ни раз писали о том, как работают нелегалы и к чему это приводит. Такие водители представляют собой угрозу для пассажиров, которые доверчиво садятся в автомобили, не имея представления о реальных тарифах и условиях перевозки.

Кроме того, отсутствие лицензий и контроля со стороны властей ставит под угрозу безопасность пассажиров, так как они не могут быть уверены в квалификации водителей и техническом состоянии автомобилей. В Петербурге продолжили наводить порядок в различных городских сферах. В их числе — доставка пассажиров из Пулково. В рамках рейда, проведенного 12 декабря, были проверены более 20 транспортных средств.

В результате проверки обнаружено одно нелегальное такси, оно изъято и отправлено на специальную стоянку. Также были составлены четыре акта о выявлении нарушений обязательных требований, и возбуждено семь дел об административных правонарушениях. Контроль работы такси в Пулково осуществляет, в том числе, «Агентство по внешнему транспорту». Учреждение входит в структуру комитета по транспорту, который курирует вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.