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Специалисты Авито Работы поздравили курьеров с профессиональным праздником

Команда Авито Работы запустила проект «Курьеры для курьеров» и создала тематический видеоролик.

Специалисты Авито Работы поздравили курьеров с профессиональным праздником
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Помимо слов благодарности курьеры получили подарки в честь профессионального праздника – теплые вещи. Ведь доставщики трудятся в любую погоду, в том числе морозной зимой.

По словам Ольги Абдуллиной, руководителя B2C-маркетинга Авито Работы, в условиях активного развития электронной коммерции растут требования пользователей к скорости и качеству доставки. Вместе с тем всё более значимой становится и работа курьеров. Сегодня на Авито Работе вакансии для доставщиков составляют 5,2% от общего числа объявлений работодателей: эта цифра подтверждает востребованность работников на современном рынке труда.

«Проект ко Дню курьера — наш способ отметить вклад сотрудников служб доставки, выразить уважение к их труду», — подчеркнула Ольга Абдуллина.

Проект «Курьеры для курьеров» напоминает о том, что за каждой доставкой стоит человек, который трудится, чтобы сделать нашу жизнь проще.

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