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В Петербурге восстановят исторический кинотеатр «Глобус»

Бывший кинотеатр «Глобус», расположенный в Московском парке Победы, будут реставрировать.

В Петербурге восстановят исторический кинотеатр «Глобус»
Фото: www.citywalls.ru

Это здание является объектом культурного наследия федерального значения и ранее носило название «Павильон шахматно-шашечный». Кинотеатр построили в 1952 году. Через шесть лет в нем открыли кинотеатр «Глобус» на 177 мест. В настоящее время здание передано Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда, что подчеркивает его историческую значимость. Для проведения капитального ремонта уже выдан ордер, позволяющий установить строительные леса и складировать необходимые материалы.

Планируется, что реставрационные работы будут завершены к 30 июня 2025 года.

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