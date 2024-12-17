В Петербурге восстановят исторический кинотеатр «Глобус»

Бывший кинотеатр «Глобус», расположенный в Московском парке Победы, будут реставрировать.

Это здание является объектом культурного наследия федерального значения и ранее носило название «Павильон шахматно-шашечный». Кинотеатр построили в 1952 году. Через шесть лет в нем открыли кинотеатр «Глобус» на 177 мест. В настоящее время здание передано Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда, что подчеркивает его историческую значимость. Для проведения капитального ремонта уже выдан ордер, позволяющий установить строительные леса и складировать необходимые материалы.

Планируется, что реставрационные работы будут завершены к 30 июня 2025 года.