Военэксперт рассказал о загадочной «жужжалке Судного дня» УВБ-76

Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка», не используется для передачи шифров или секретных данных.

Об этом в комментарии для NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что песни SHAMAN или гимн СССР, звучавшие в эфире, могли прозвучать случайно. Эксперт отметил, что на волны радиостанции, вероятно, могут пробиваться посторонние сигналы и посторонний контент.

По его мнению, в таких случаях может быть все, что угодно, включая намеренную дезинформацию. Дандыкин не исключил возможность того, что это происходит с целью посеять панику, особенно в приграничных регионах, что, по его словам, может быть делом рук враждебных сил.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что использовать радиостанции такого типа для передачи шифрованных сообщений или секретной информации никто не стал бы. Он напомнил, что для этого имеются специальные каналы связи, а в условиях военных операций применяется строгий порядок.

До этого стало известно, что радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир 24 загадочных сообщения. Среди прозвучавших слов были такие, как «хунхуз», «азбука», «нанайка», «панкосвод», «лагограч», «онероруст», «геенна» и другие. Последним прозвучавшим словом стало «бродощелк».