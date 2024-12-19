Россиянам рассказали, из-за чего могут повысить ключевую ставку

Центробанк может повысить ключевую ставку до 25% и выше только в случае возникновения шоковых ситуаций.

Об этом, отвечая на вопрос «Газеты.Ru», сообщил главный экономист компании «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Эксперт отметил, что Банк России уже начал применять инструменты тонкой настройки денежно-кредитной политики, что свидетельствует о наличии определенного предела для цикла роста ключевой ставки. По его словам, важно избегать чрезмерных жестких мер, так как это чревато быстрым спадом экономики, сопровождаемым массовыми реструктуризациями долгов и дефолтами, чего никто допустить не хочет.

Федоров подчеркнул, что ЦБ будет действовать постепенно, и на данный момент сценарий с ключевой ставкой в 25% и выше не рассматривается как базовый. По его мнению, подобное развитие событий возможно лишь в случае непредвиденных экономических шоков. При этом он напомнил, что текущая стоимость денег в экономике уже достигла практически 15%.

25 октября ЦБ в очередной раз повысил ключевую ставку, увеличив ее с 19% до 21%, что стало третьим подобным решением за 2024 год. Бывший председатель Банка России Сергей Дубинин выразил уверенность, что на ближайшем заседании регулятора, которое состоится 20 декабря, ключевая ставка будет увеличена до 22%.