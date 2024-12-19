Поезд «Аврора» остановился в пути спустя 40 минут после отправления из Петербурга

Двухэтажный поезд «Аврора», отправившийся 19 декабря с Московского вокзала в сторону столицы, остановился через 40 минут из-за технических проблем. Проводница объяснила пассажирам задержку тем, что ожидается электромеханик.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что задержка составила около 50 минут. Также в Telegram-канале ОЖД сообщили о задержках на направлениях Москвы и Волховстроя до 30 минут.

Напомним, «Аврора» возобновляет рейсы между Москвой и Петербургом в 2024 году после перерыва с 2010 года. Поезд будет курсировать ежедневно дважды в сутки, время в пути составит 5,5 часа. В составе 15 вагонов, предусмотрены места эконом- и комфорт-классов, купе и вагон-бистро, всего на борту смогут разместиться 1,2 тысячи пассажиров.