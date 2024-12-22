  • 18+

  • Сегодня

    22.12.24, Вс

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $102.34 €106.54 ¥13.99

Колесов: До Нового года в Петербурге будет преобладать плюсовая температура

С запада в сторону Петербурга движутся циклоны, что сулит значительные перепады температур и смену осадков — от снега до дождя. Это создает необходимость постоянно следить за погодными условиями. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своём телеграмм-канале.

Колесов: До Нового года в Петербурге будет преобладать плюсовая температура
Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Прогнозы указывают на то, что до Нового года в регионе будет преобладать положительная температура, и конца этому не предвидится.

Колесов также рассказал о том, что 22 декабря 1915 года император Николай II одобрил «Проект по структурированию военной метеорологии», поддержав инициативу руководителя Главной Физической Обсерватории Б.Б. Голицына по формированию Главного Военно-Метеорологического Директората.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и Интернет

На 50% быстрее: как в 2024 году в Петербурге изменились мобильная связь и ИнтернетНовости
В 2024 году Северная столица стала первой по скоростям мобильного интернета среди российских мегаполисов. Средние значения у всех операторов по городу превысили 50 Мбит/с. Согласно данным агентства Telecom Daily, наиболее высокие результаты на загрузку и выгрузку контента показал оператор T2. Об этом стало известно в рамках пресс-конференции компании в арт-резиденции...
Подробнее