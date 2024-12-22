Колесов: До Нового года в Петербурге будет преобладать плюсовая температура

С запада в сторону Петербурга движутся циклоны, что сулит значительные перепады температур и смену осадков — от снега до дождя. Это создает необходимость постоянно следить за погодными условиями. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своём телеграмм-канале.

Прогнозы указывают на то, что до Нового года в регионе будет преобладать положительная температура, и конца этому не предвидится.

Колесов также рассказал о том, что 22 декабря 1915 года император Николай II одобрил «Проект по структурированию военной метеорологии», поддержав инициативу руководителя Главной Физической Обсерватории Б.Б. Голицына по формированию Главного Военно-Метеорологического Директората.