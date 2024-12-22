Старт движения по Витебской развязке дали в Петербурге

Первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения завершился в воскресенье с открытием Витебской развязки в Петербурге. Эта развязка соединит Московский и Фрунзенский районы с ЗСД, разгрузив транспортные потоки в центре Петербурга.

Президент Владимир Путин подчеркнул важность развязки для улучшения транспортной инфраструктуры города.

Движение по шестиполосной магистрали протяженностью 2,6 километра со скоростью до 120 км/ч и пропускной способностью 70 тысяч автомобилей в сутки уже открыто. Также введена новая система оплаты проезда «Свободный поток».

Полноценное движение по развязке для горожан станет доступным уже в ближайшее время.