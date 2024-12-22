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Хуснуллин сообщил о новой трассе, которая ведёт из Петербурга к Чёрному морю

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что теперь путешествие от Петербурга до Симферополя и Севастополя будет проходить без светофоров.

Хуснуллин сообщил о новой трассе, которая ведёт из Петербурга к Чёрному морю
Фото: pxhere.com

Он подчеркнул, что в рамках проекта “Север – Юг” открываются новые дорожные объекты, связывающие Петербург с Азовским и Черным морями. Последним участком с ограничениями был путь от Краснодара до Крымского моста. Теперь же, преодолев расстояние в 2600 км, можно проехать по автодороге первой категории без остановок.

В воскресенье 22 декабря президент Путин присутствовал на открытии автотрассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк и дороги А-290 Новороссийск-Керчь.

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