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Жителя Петербурга не хотят включать камеру на онлайн-собеседованиях

За последние два года почти половина петербуржцев (59% мужчин и 45% женщин) проходила онлайн-собеседования.

Жителя Петербурга не хотят включать камеру на онлайн-собеседованиях
Фото: скриншот видео

«Аргументы – Санкт-Петербург» сообщают, что при этом 16% не включают камеру во время видеозвонка с работодателем: 19% из них — женщины, 14% — мужчины.

Половина готовы подключить камеру, только в случае предварительной договоренности, а часть в принципе всегда включает камеру.

Около 15% не одобряют подключение камеры, 31% относятся снисходительно к просьбе работодателя включить камеру, а большинство(51%) в целом нормально воспринимают просьбу работодателя о включении камеры.

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