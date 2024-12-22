Жителя Петербурга не хотят включать камеру на онлайн-собеседованиях

За последние два года почти половина петербуржцев (59% мужчин и 45% женщин) проходила онлайн-собеседования.

«Аргументы – Санкт-Петербург» сообщают, что при этом 16% не включают камеру во время видеозвонка с работодателем: 19% из них — женщины, 14% — мужчины.

Половина готовы подключить камеру, только в случае предварительной договоренности, а часть в принципе всегда включает камеру.

Около 15% не одобряют подключение камеры, 31% относятся снисходительно к просьбе работодателя включить камеру, а большинство(51%) в целом нормально воспринимают просьбу работодателя о включении камеры.