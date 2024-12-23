Минтранс планирует завершить сделку по строительству ВСМ Москва — Петербург до конца года

Минтранс сообщил, что сделку по финансированию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург планируется закрыть до конца года. Это первый проект ВСМ в России, который является наиболее знаковым до 2030 года.

По словам представителей Минтранса, финансовое закрытие должно состояться в установленный срок. ВСМ поможет перенаправить пассажиропоток с существующей ветки, а также планируется создание нового подвижного состава на основе отечественных технологий, для чего строится завод в Свердловской области.

Ожидается, что ВСМ будет введена в эксплуатацию во втором квартале 2028 года. Протяженность маршрута составит 679 километров, время в пути — 2 часа 15 минут, а стоимость билета из Москвы в Петербург составит около 10 тысяч рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 2,349 триллиона рублей. В декабре РЖД подписало договор на строительство основного участка магистрали.