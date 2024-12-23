Нападающий СКА Рендулич официально перешёл в «Металлург» в обмен на форварда Акользина

Завершилось трансферное обновление в магнитогорском “Металлурге”: Хорватский нападающий Борна Рендулич, ранее представлявший петербургский СКА, обменялся местами с Павлом Акользиным, представителем сборной Казахстана.

Павел Акользин провел в рядах “Металлурга” с начала сезона 2021/22, и в прошлом году он помог команде завоевать Кубок Гагарина. В текущем сезоне на его счету 34 игры, в которых он набрал 8 очков, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. До прихода в “Металлург” Акользин выступал в КХЛ за астанинский “Барыс”, проведя в лиге 477 матчей и набрав 110 очков (63 гола и 47 ассистов).

Борна Рендулич дебютировал в КХЛ в 2017 году, представляя подмосковный “Витязь”, а после годичного перерыва вернулся в лигу в 2023 году, подписав контракт с “Сочи”. По ходу прошлого сезона он перешел в СКА, где с тех пор сыграл 63 матча, забросив 12 шайб и отдав 19 голевых передач, набрав тем самым 31 очко. Всего за время выступлений в КХЛ он провел 174 игры, записав на свой счет 89 очков (43 гола и 46 передач).