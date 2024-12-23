Юный участник шоу «Голос. Дети» Василий Иголкин рассказал о пути к победе

Двенадцатилетний Василий Иголкин из Санкт-Петербурга упорно шёл к своей цели — участию в проекте «Голос. Дети». Путь к успеху занял пять лет, но усилия оказались ненапрасными: Василий стал победителем одиннадцатого сезона проекта. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник».

В доме Иголкиных музыкальный дар присущ каждому. Мама с детства увлекается игрой на музыкальных инструментах и пением. Отец, Виктор, профессионально занимается звукорежиссурой. У детей также проявляются музыкальные таланты.

Однако вместе играть они не могут из-за технических трудностей, связанных с тем, что они играют на разных инструментах: труба и гусли. Каждый из них развивает свои музыкальные способности индивидуально. Но музыка звучит в их доме постоянно, и родители уверены, что это настоящая и высококачественная музыка, написанная и исполненная известными российскими и советскими артистами. Не случайно, что песня Муслима Магомаева «Синяя вечность» стала для юного моряка Василия Иголкина символом победы.