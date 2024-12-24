Путин вручит гендиректору Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени в Петербурге

Президент России Владимир Путин встретится 24 декабря с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в Петербурге, где вручит ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что награда присуждена Пиотровскому за его вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Михаил Пиотровский возглавляет Государственный Эрмитаж с 1992 года. За время его руководства музей претерпел значительные изменения: были открыты новые выставочные пространства, проведены масштабные международные проекты, активно развивалась научная и образовательная деятельность. Пиотровский считается одним из самых успешных и долго работающих директоров в истории Эрмитажа.

Пиотровский является авторитетным специалистом в области истории и культуры Ближнего Востока, в частности, исламского искусства. Он автор множества научных публикаций, монографий и статей по этой тематике. Его исследования внесли значительный вклад в изучение исламской культуры.