Эвелина Блёданс рассказала, что будет делать на Новый год

Российская актриса Эвелина Блёданс рассказала, как проведет новогодную ночь. Артистка поделилась, что планирует работать. Об этом заявила в разговоре с Gazeta.Spb.

Актриса рассказала, что снялась в нескольких новых проектах, а также уже начала посещать различные театральные и кинопремьеры. По словам Блёданс, отдохнуть она сможет только в феврале. Артистка ждет долгожданную поездку на Пхукет.

“Вроде как и хочется Новый год провести с семьей, но понимаю, что нужно поработать”, — рассказала Блёданс.

В разговоре артистка восхитилась украшенной Москвой.

“Сейчас гуляю по центру Москвы , чтобы почувствовать настроение Нового года. Потрясающе красивое убранство! Город украшен волшебно, не смотря на отсутствие снега”.

Широкую известность Эвелина Блёданс получила благодаря участию в комедийном шоу «Маски-шоу» в 90-е годы, где играла яркие и запоминающиеся роли. Этот проект принес ей большую популярность и любовь зрителей. Блёданс активно снималась в кино и телесериалах, а также стала телеведущей таких развлекательных программ, как «О здоровье», «Соблазны», «Всё будет хорошо».