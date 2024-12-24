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Из-за мошенников ЦБ обязал банки приостанавливать операции в цифровых рублях

Фото: Baltphoto

В России банки начнут приостанавливать денежные переводы на два дня, если посчитают их мошенническими.

Механизм выявления подозрительных операций будет аналогичен тем, которые уже применяются кредитными организациями и действуют с 25 июля 2024 года. Нововведение касается операций с использованием цифровых рублей, сообщает abn.agency.

В случае приостановки перевода банк обязан уведомить клиента. Подтвердить операцию можно будет на следующий день, иначе средства останутся на счете в цифровом кошельке.

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