Экономист предупредила об опасности тринадцатой зарплаты

Экономист Светлана Петрова заявила, что обязательная тринадцатая зарплата не принесет значительной пользы российской экономике, назвав эту инициативу «миной замедленного действия».

В беседе с 360.ru эксперт отметила, что вместе с тринадцатой зарплатой работодателям придется уплачивать и дополнительные налоги на оплату труда, расходы на которые, по ее мнению, они могут заложить в стоимость своей продукции. Это, как подчеркнула Петрова, приведет к росту ценников и ускорению инфляции.

Экономист также считает, что у работодателей уже достаточно инструментов для мотивации сотрудников, и компании в состоянии найти способы удерживать работников. При этом она выразила сомнение в том, что такая выплата сможет стимулировать сотрудников, которые работают недостаточно эффективно, улучшить свою производительность.

Ранее депутат Сергей Миронов призвал внести в Трудовой кодекс норму об обязательной выплате тринадцатой зарплаты накануне Нового года. По его словам, такая мера повысит мотивацию работников, что актуально в условиях кадрового дефицита.