Эксперт по сервировке Ахметзянова назвала тренды в украшении новогоднего стола

В сервировке праздничного стола уже не первый год наблюдается тенденция использования бантов. О том, как грамотно украсить стол на Новый год, рассказала Gazeta.SPb эксперт по сервировке Елена Ахметзянова.

Банты используют для стильной сервировки новогоднего стола. Например, можно перевязать лентой в виде банта подсвечники или фужеры, сложить салфетку на подобие бантика или повязать на новогоднюю композицию. Важно не переборщить — они должны создать акценты, а не заполнять всё пространство.

В этом году особенно актуальны банты из красного бархата, а также светлых оттенков: белых и кремовых.

«Бархат выбран не случайно — это еще один тренд сезона. Он создает ощущение изысканной элегантности и безупречного стиля. В сервировке можно использовать дорожки из этой ткани, а также добавить декоративные элементы на стол: например, игрушки, коробочки в виде подарков», — объяснила Ахметзянова.

Ещё один стильный тренд — бусы, особенно сливочного цвета. Можно поставить на стол ветки ели и пропустить через них жемчужную нитку. Также эксперт посоветовала добавить аксессуар в декор: обвязать ими салфетки.

«Не стоит забывать о модной тенденции на ностальгию по Советскому Союзу. Наступило то самое время, когда стоит достать из маминого или бабушкиного буфета хрусталь и включить советские фильмы. Украсьте стол и елку флажками и игрушками в Советском стиле, запаситесь серпантином и проведите веселые конкурсы. Ну, а оливье и селедку под шубой можно официально считать главным украшением и угощением стола», — добавила эксперт по сервировке.

Советские елочки обильно украшали дождиком, этот тренд тоже вернулся. Особенно актуально украшать елку пучками из дождика. В сервировке блестящие нити можно применить как дорожку для стола, выделить место каждому гостю, подложив его под обеденную тарелку или сделать акцент на бокалах. Такая яркая сверкающая сервировка точно не оставит никого равнодушным.