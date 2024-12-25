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Ханука-2024: история, традиции, даты праздника

Ханука — один из самых ярких и значимых праздников в иудейском календаре. Он отмечается ежегодно в течение восьми дней, начиная с 25 кислева по еврейскому календарю. В 2024 году Ханука начнётся 25 декабря и продлится до 2 января 2025 года.

Ханука-2024: история, традиции, даты праздника
Фото: pxhere.com

История праздника

История Хануки связана с освобождением Иерусалима от сирийских греков в III веке до нашей эры. Тогда еврейский народ восстал против греческих завоевателей и смог освободить свою землю. Однако после победы над греками в Храме обнаружили лишь небольшое количество масла для светильника, которого могло хватить лишь на один день горения. Но чудо произошло: масло горело целых восемь дней, что позволило евреям очистить Храм от языческих идолов и установить там светильник с новым, освящённым маслом.

Традиции праздника

С тех пор Ханука стала символом победы света над тьмой и добра над злом. Во время праздника зажигают ханукальный светильник — менору, который состоит из восьми свечей. Этот ритуал символизирует чудо с маслом, которое произошло много веков назад.

Ещё одна традиция Хануки — приготовление латкес, тонких оладий из картофеля или сладкого картофеля и суфганиет – пончики. Они подаются с различными соусами и джемами и являются обязательными блюдами на праздничном столе.

Ханука-2024: история, традиции, даты праздника
Фото: pxhere.com

Также во время Хануки принято дарить детям игрушки и сладости. Это символизирует радость и веселье, которые приносит праздник.

Значение Хануки

Ханука напоминает нам о важности веры, надежды и любви. Она учит бороться за свои идеалы и не сдаваться перед лицом трудностей. Этот праздник объединяет еврейский народ и напоминает о его истории и традициях.

Ханука-2024: история, традиции, даты праздника
Фото: pxhere.com

Ханука — это время радости, света и надежды. Она напоминает о том, что даже в самые тёмные времена можно найти свет и радость. Пусть этот праздник принесёт вам и вашим близким радость, счастье и благополучие

 

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