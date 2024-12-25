Как изменится движение транспорта в Петербурге в новогоднюю ночь

Время новогодних праздников в Петербурге перекроют и ограничат движение в двух районах города: в Центральном и Адмиралтейском. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

С 18:00 31 декабря до 05:00 1 января будет полностью запрещено движение на 24 участках дорог в Центральном и Адмиралтейском районах города.

Кроме того, 31 декабря с 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка на 18 участках дорог в тех же районах.

Также с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года метро и наземный транспорт будут работать по воскресному расписанию, за исключением новогодней и рождественской ночей. В ночь с 31 декабря на 1 января круглосуточно будут работать метро и 30 маршрутов наземного транспорта (22 автобусных, четыре троллейбусных и четыре трамвайных). А с 6 на 7 января метро и 10 маршрутов наземного транспорта (семь автобусных, два троллейбусных и один трамвайный) будут работать всю ночь.

Интервал движения поездов метро в праздничные ночи с 01:00 до 05:00 составит 5-10 минут, а автобусов, троллейбусов и трамваев – 30 минут.