Лахта Центр стал самой большой «металлической елкой» в мире

В Петербурге Лахта Центр на время новогодних праздников преобразился в самую большую в мире «металлическую елку».

С 28 декабря по 8 января небоскреб будет подсвечиваться зеленым цветом, напоминая праздничное дерево. Помимо этого, в новогоднюю ночь, после боя курантов, на башне будет запущена специальная часовая программа подсветки, которая станет сюрпризом для жителей и гостей города. Представители Лахта Центра пригласили всех желающих приехать и сделать праздничные фотографии на фоне сверкающего небоскреба, обещая создать атмосферу волшебства и позитивный настрой на весь следующий год.

На данный момент большая часть Лахта Центра, за исключением отдельных зон, остается закрытой для публичного посещения. В конце мая 2024 года была открыта смотровая площадка Лахта Центра для ограниченного посещения по предварительной записи и билетам. Это первый открытый для широкой публики объект комплекса.