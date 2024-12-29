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Лахта Центр стал самой большой «металлической елкой» в мире

В Петербурге Лахта Центр на время новогодних праздников преобразился в самую большую в мире «металлическую елку».

Лахта Центр стал самой большой «металлической елкой» в мире
Фото: Лахта Центр. Скриншот из видео

С 28 декабря по 8 января небоскреб будет подсвечиваться зеленым цветом, напоминая праздничное дерево. Помимо этого, в новогоднюю ночь, после боя курантов, на башне будет запущена специальная часовая программа подсветки, которая станет сюрпризом для жителей и гостей города. Представители Лахта Центра пригласили всех желающих приехать и сделать праздничные фотографии на фоне сверкающего небоскреба, обещая создать атмосферу волшебства и позитивный настрой на весь следующий год.

На данный момент большая часть Лахта Центра, за исключением отдельных зон, остается закрытой для публичного посещения. В конце мая 2024 года была открыта смотровая площадка Лахта Центра для ограниченного посещения по предварительной записи и билетам. Это первый открытый для широкой публики объект комплекса.

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