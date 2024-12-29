Экономист Сафонов прокомментировал недовольство пенсионеров уровнем доходов

Экономист Александр Сафонов прокомментировал обеспокоенность пенсионеров уровнем своих доходов, которую они выразили на «Прямой линии» президента.

Сафонов отметил, что, несмотря на индексацию пенсий в 2024 году на 7,5%, в результате чего средняя пенсия достигла 23 244 рублей, реальная покупательная способность этих выплат снизилась из-за более высокого уровня инфляции. По данным Росстата, инфляция уже составила 9,5%, а цены на многие продукты питания, лекарства и коммунальные услуги выросли еще сильнее. Это означает, что пенсионеры, особенно неработающие, столкнулись с обесцениванием своих выплат.

Сафонов объяснил эту проблему законодательством, которое предусматривает компенсацию текущей инфляции только в следующем году, в результате чего растущие цены фактически «подъедают» пенсии в реальном времени. Напомним, что средний размер социальной пенсии в России на конец 2024 года составляет около 13,5 тысячи рублей, а страховой пенсии по старости – около 22,5 тысячи рублей. В 2025 году пенсии будут проиндексированы.