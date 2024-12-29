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Экономист Сафонов прокомментировал недовольство пенсионеров уровнем доходов

Экономист Александр Сафонов прокомментировал обеспокоенность пенсионеров уровнем своих доходов, которую они выразили на «Прямой линии» президента.

Экономист Сафонов прокомментировал недовольство пенсионеров уровнем доходов
Фото: unsplash

Сафонов отметил, что, несмотря на индексацию пенсий в 2024 году на 7,5%, в результате чего средняя пенсия достигла 23 244 рублей, реальная покупательная способность этих выплат снизилась из-за более высокого уровня инфляции. По данным Росстата, инфляция уже составила 9,5%, а цены на многие продукты питания, лекарства и коммунальные услуги выросли еще сильнее. Это означает, что пенсионеры, особенно неработающие, столкнулись с обесцениванием своих выплат.

Сафонов объяснил эту проблему законодательством, которое предусматривает компенсацию текущей инфляции только в следующем году, в результате чего растущие цены фактически «подъедают» пенсии в реальном времени. Напомним, что средний размер социальной пенсии в России на конец 2024 года составляет около 13,5 тысячи рублей, а страховой пенсии по старости – около 22,5 тысячи рублей. В 2025 году пенсии будут проиндексированы.

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