Троллейбусному парку в Петербурге исполнилось 72 года

Троллейбусный парк №2, расположенный на Арсенальной улице в Петербурге отмечает свой 72-й день рождения 29 декабря. Этот парк играет ключевую роль в транспортной системе города: обслуживает пассажиров в восьми районах, включая центральные. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Особое внимание уделяется использованию технологий увеличенного автономного хода (ТУАХ), что позволяет троллейбусам работать на популярных маршрутах, таких как №12, 18, 43, а также на продленном маршруте №9, проходящем по намывным территориям Васильевского острова. В текущий момент парк обслуживает 15 маршрутов, имеет в своем распоряжении 131 единицу подвижного состава, включая два учебных троллейбуса, и перевозит в среднем 53 тысячи пассажиров ежедневно.

История парка началась с решения о строительстве на базе недостроенного трамвайного парка, законсервированного еще в 1914 году. Троллейбусный парк №2 вступил в строй 29 декабря 1952 года, а после периода объединения с Троллейбусным парком №3, в 2018 году вновь стал функционировать как самостоятельное подразделение.