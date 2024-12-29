  • 18+

  • Сегодня

    29.12.24, Вс

    Погода

    +3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Троллейбусному парку в Петербурге исполнилось 72 года

Троллейбусный парк №2, расположенный на Арсенальной улице в Петербурге отмечает свой 72-й день рождения 29 декабря. Этот парк играет ключевую роль в транспортной системе города: обслуживает пассажиров в восьми районах, включая центральные. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Троллейбусному парку в Петербурге исполнилось 72 года
Фото: Baltphoto

Особое внимание уделяется использованию технологий увеличенного автономного хода (ТУАХ), что позволяет троллейбусам работать на популярных маршрутах, таких как №12, 18, 43, а также на продленном маршруте №9, проходящем по намывным территориям Васильевского острова. В текущий момент парк обслуживает 15 маршрутов, имеет в своем распоряжении 131 единицу подвижного состава, включая два учебных троллейбуса, и перевозит в среднем 53 тысячи пассажиров ежедневно.

История парка началась с решения о строительстве на базе недостроенного трамвайного парка, законсервированного еще в 1914 году. Троллейбусный парк №2 вступил в строй 29 декабря 1952 года, а после периода объединения с Троллейбусным парком №3, в 2018 году вновь стал функционировать как самостоятельное подразделение.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

«Петербургтеплоэнерго» объявило о старте акции «В Новый год – без долгов»

«Петербургтеплоэнерго» объявило о старте акции «В Новый год – без долгов»Деньги
Жителям Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия спишут пени при оплате задолженности до конца 2024 года. Как сообщается на сайте компании «Петербургтеплоэнерго», пени спишут, если погасить долги до 25 декабря 2024 года и оплатить текущие начисления. На сегодня общий размер начисленных пени населению составляет 45 млн рублей. Акция – это...
Подробнее

Загородное строительство: перспективы развития

Загородное строительство: перспективы развитияНовости
Растущий интерес к загородной недвижимости обусловлен желанием людей обрести спокойствие вдали от городской суеты. При этом покупатели всё чаще стремятся создать уникальное жилое пространство, соответствующее их личным предпочтениям и представлениям о комфорте. Дмитрий Фролов, генеральный директор ООО «Строительная Компания «Свой Дом», подчёркивает, что строительство загородного дома представляет собой сложный процесс....
Подробнее