  • 18+

  • Сегодня

    30.12.24, Пн

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Что о 2025 годе говорили Жириновский и Ванга: предсказания о войне, США и НАТО

С приближением конца 2024 года появляются тревожные прогнозы на 2025-й. О значимых событиях в предстоящем году говорили как покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, так и болгарская ясновидящая Ванга.

Что о 2025 годе говорили Жириновский и Ванга: предсказания о войне, США и НАТО
Фото: скриншот видео

Жириновский предсказывал объединение русского народа в границах СССР и утверждал, что 2025 год станет знаковым для России. В своих записях он отмечал, что в 2040 году возможно объединение всего славянского мира.

Что касается США, Жириновский утверждал, что Америка перестанет существовать в привычном виде к 2025 году. По его мнению, Трамп не сможет спасти страну, и выборов в 2024 году не будет из-за самораспада США. Он предсказывал, что роль Америки в мире изменится, а НАТО самораспустится. Вместо этого возникнет новый военный блок из северных стран, таких как Германия и Франция. Жириновский также говорил о создании мощного южного союза, в который войдут Россия, Турция и Иран, и предсказывал распад Евросоюза.

В контексте конфликта России и Украины Жириновский предсказывал победу России и утверждал, что после падения власти на Украине русская речь будет звучать повсюду.

В то же время Ванга предсказывала, что в 2025 году мир столкнется с кризисами, включая войны в Европе, но для России предсказывала эру процветания и восстановление после санкций. Таким образом, предсказания Жириновского и Ванги представляют собой два противоположных взгляда на будущее, отражая текущую напряженность в мировой политике.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Студенты Вышки предложили проекты благоустройства для Северной столицы

Студенты Вышки предложили проекты благоустройства для Северной столицыГород
Студенты московского отделения магистратуры «Дизайн среды» НИУ ВШЭ в рамках грантовой программы от «Главстрой Санкт-Петербург» предложили свои идеи для создания общественных пространств в жилых комплексах застройщика. Специальная программа НИУ ВШЭ была запущена в 2023 году. «Дизайн среды» предлагает уникальный формат взаимодействия: восемь студентов, прошедших конкурсный отбор, получили гранты на обучение...
Подробнее

Россиянам назвали самых социально ответственных застройщиков

Россиянам назвали самых социально ответственных застройщиковНовости
Соответствующий рейтинг представили на днях Аналитический центр «Эксперт» и одноименный журнал. Его цель – выделить строительные компании, которые возводят не только жилье, но и успешно синхронизируют этот процесс с обеспечением жителей социальной инфраструктурой. Рейтинг был составлен на основе анализа ввода в эксплуатацию социальных объектов, построенных ведущими девелоперами в 2023 году....
Подробнее