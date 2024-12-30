Что о 2025 годе говорили Жириновский и Ванга: предсказания о войне, США и НАТО

С приближением конца 2024 года появляются тревожные прогнозы на 2025-й. О значимых событиях в предстоящем году говорили как покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, так и болгарская ясновидящая Ванга.

Жириновский предсказывал объединение русского народа в границах СССР и утверждал, что 2025 год станет знаковым для России. В своих записях он отмечал, что в 2040 году возможно объединение всего славянского мира.

Что касается США, Жириновский утверждал, что Америка перестанет существовать в привычном виде к 2025 году. По его мнению, Трамп не сможет спасти страну, и выборов в 2024 году не будет из-за самораспада США. Он предсказывал, что роль Америки в мире изменится, а НАТО самораспустится. Вместо этого возникнет новый военный блок из северных стран, таких как Германия и Франция. Жириновский также говорил о создании мощного южного союза, в который войдут Россия, Турция и Иран, и предсказывал распад Евросоюза.

В контексте конфликта России и Украины Жириновский предсказывал победу России и утверждал, что после падения власти на Украине русская речь будет звучать повсюду.

В то же время Ванга предсказывала, что в 2025 году мир столкнется с кризисами, включая войны в Европе, но для России предсказывала эру процветания и восстановление после санкций. Таким образом, предсказания Жириновского и Ванги представляют собой два противоположных взгляда на будущее, отражая текущую напряженность в мировой политике.