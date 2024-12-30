На вход в Мариинский театр в Петербурге выстроилась огромная очередь

В понедельник 30 декабря в Мариинском театре проходит опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», и жители Северной столицы спешат насладиться искусством.

Несмотря на ранний час, у входа в театр образовалась огромная очередь, что свидетельствует о высоком интересе к мероприятию в преддверии новогодних праздников. Об этом рассказала Gazeta.SPb читательница.

Люди также активно отдыхают в других местах города. На Дворцовой площади желающие готовы отстоять длинные очереди, чтобы прокатиться с большой горки, а на Манежной площади для детей открыты бесплатные аттракционы, где собирается много желающих.