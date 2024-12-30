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Опубликованы изменения в расписании НИИ имени Джанелидзе на праздники

Научно-исследовательский институт (НИИ) скорой помощи имени И.И. Джанелидзе будет работать в круглосуточном режиме в новогодние каникулы, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Опубликованы изменения в расписании НИИ имени Джанелидзе на праздники
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербуржцев просят обратить внимание, что амбулаторно-консультативное отделение будет закрыто с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Однако прием передач будет осуществляться ежедневно с 10:00 до 19:00 в главном корпусе на втором этаже, куда можно подняться по пандусу.

Это позволит жителям города продолжать поддерживать пациентов в праздничные дни.

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