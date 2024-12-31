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Комитет по транспорту опубликовал изменения в графике работы транспорта Петербурга на Новый год

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга сообщила об изменениях в расписании наземного транспорта и метрополитена в период новогодних и рождественских праздников 2025 года.

Комитет по транспорту опубликовал изменения в графике работы транспорта Петербурга на Новый год
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года метро и городской пассажирский транспорт будут работать по воскресным графикам, за исключением ночей с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января.

В новогоднюю ночь и ночь на Рождество метро и 30 маршрутов наземного транспорта будут работать круглосуточно.

Это коснётся автобусов № 2, 4, 74, 86, 100, 101, 115А, 120, 145, 169, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 263, 271, 290, 397; Троллейбусов № 2, 23, 31, 46; Трамваев № 39, 55, 60, 100.

С 6 на 7 января также будет круглосуточная работа метро и наземного транспорта: Автобусы № 2, 74, 86, 193, 239, 263, 271; Троллейбусы № 23 и 46; Трамвай № 39.

Интервалы движения метро в новогоднюю и рождественскую ночи с 01:00 до 05:00 составят 5-10 минут, для наземного транспорта — 30 минут.

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