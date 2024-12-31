Из-за сильного ветра в Петербурге ограничили доступ к главной городской елке

Близкий доступ к ёлке на Дворцовой площади временно ограничен из-за неблагоприятных погодных условий и ветра. Специалисты дежурят на площади, укрепляя основание конструкции и устанавливая дополнительные тросы, чтобы защитить ёлку от раскачивания.

Несмотря на ограничения, горожане и туристы могут любоваться ёлкой и фотографироваться с ней, но на безопасном расстоянии. В первую очередь речь идет о безопасности жителей города.

Росгидрометцентр предупредил о желтом уровне погодной опасности в Петербурге из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду, а в прибрежных районах — до 23 метров в секунду.