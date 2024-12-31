Куда можно отправиться из Петербурга на новогодние праздники

На новогодние каникулы из Петербурга запустят дополнительные поезда и авиарейсы, что позволит горожанам и туристам удобно путешествовать по России.

Железнодорожные рейсы

Поезда «Сапсан»: С 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные «Сапсаны». Из Петербурга поезда отправляются в 11:00 и в 11:10. Из Москвы — в 11:30 и в 11:40. Стоимость билетов составляет около 2000 рублей.

Поезда «Аврора»: С 19 декабря также будут ходить поезда «Аврора» в новом двухэтажном исполнении между Петербургом и Москвой.

Поезд до Симферополя: С декабря запущен новый маршрут до Симферополя. Поезд № 181/182 будет курсировать ежедневно до 24 апреля 2025 года. Из Петербурга он отправляется в 19:26 и прибывает в Симферополь на следующий день в 12:40.

Поезда в Великий Новгород: Дополнительные высокоскоростные электропоезда «Ласточка» будут курсировать 1, 3, 4, 6 и 7 января. Поезд № 7005 отправляется из Петербурга в 10:10 и прибывает в Великий Новгород в 12:53. Обратный поезд № 7006 отходит в 17:15 и прибывает в 20:22. С 11 января эти поезда будут курсировать каждую субботу и воскресенье.

Пригородные поезда: С 29 декабря по 7 января электрички на Московском, Финляндском, Балтийском, Северном и Витебском направлениях будут ходить по графику субботы. 8 января — по графику воскресенья. С 2 по 8 января с Балтийского и Финляндского вокзалов будет курсировать ретропоезд «Лахта».

Запуск движения пригородных поездов «Лыжные стрелы» для любителей лыжного спорта запланирован на 11 января.

Авиарейсы

Усилено воздушное сообщение Петербурга с другими городами России. С 23 декабря по 12 января будут запущены дополнительные рейсы авиакомпании Nordwind в город Махачкала, Сочи, Самара, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. Также увеличено количество вылетов в Уфу, Калининград, Оренбург, Омск, Новокузнецк и Тюмень.

Автобусные рейсы

Автобусные перевозчики из Петербурга не планируют запускать дополнительные международные рейсы на новогодние праздники. По словам генерального директора АО «Евролайнс», спрос на поездки в период праздников выше, но общее количество пассажиров невелико. Она отметила, что текущего количества отправлений достаточно, но на некоторые популярные даты билеты уже распроданы. Ситуация на границе, в частности на погранпункте Нарва-Ивангород, может быть затруднена из-за длительного ожидания.

Все дополнительные рейсы позволят петербуржцам удобно путешествовать и наслаждаться новогодними праздниками в различных городах России.