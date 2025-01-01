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Менее четверти петербуржцев получили новогоднюю премию

В 2024 году только 24% жителей Петербурга ожидают новогоднюю премию. 15% в получат её в полном размере и 9% частично.

Менее четверти петербуржцев получили новогоднюю премию
Фото: Pixabay

Как сообщают эксперты HeadHunter, 40% респондентов никогда не получали такую премию, особенно в сфере продаж, где этот показатель составляет 51%. Среди тех, кто получит премию, наибольшее число в профессиях юристов, строителей и работников науки и образования. 3% опрошенных сообщили об отмене премии в этом году, особенно среди работников сферы закупок.

Что касается 13-й зарплаты, её ожидают 20% петербуржцев в 2024 году. 7% респондентов обычно получают этот бонус, но в этом году он не предусмотрен. 73% опрошенных не получают 13-ю зарплату.

По данным опроса, 38% петербуржцев отметили рост зарплаты в 2024 году, что является самым высоким показателем за последние четыре года, по сравнению с 25% в 2023 году. 18% сообщили о снижении доходов, что является самым низким показателем за последние годы. 35% опрошенных не заметили изменений в зарплате.

Рост зарплаты был почти равным среди мужчин и женщин: 37% мужчин и 35% женщин отметили увеличение доходов. Особенно заметный рост среди сотрудников 25-34 лет и молодежи 18-24 лет.

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