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В СЗППК предупредили об изменении стоимости проезда в пригородных электропоездах

С 1 января 2025 года стоимость проезда в пригородных электропоездах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) изменится. Новые тарифы были опубликованы в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (АО «СЗППК»).

В СЗППК предупредили об изменении стоимости проезда в пригородных электропоездах
Фото: Unspalsh

В компании отметили, что изменения тарифов связаны с нормативными актами субъектов Российской Федерации. Полную информацию о новых ценах на проезд и расписании можно будет найти на станциях и вокзалах, а также на сайте и в приложении «РЖД Пассажирам».

Пассажиров призывают заранее ознакомиться с обновленными тарифами, чтобы избежать недоразумений при планировании поездок в новом году.

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