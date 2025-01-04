  • 18+

  • Сегодня

    05.01.25, Вс

    Погода

    -7°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Названы топ-10 самых ожидаемых аниме 2025 года

В 2025 году поклонников аниме ждёт множество ярких премьер, как новых, так и продолжений любимых серий. В этом году аниме-индустрия представит зрителям ряд захватывающих историй, которые обещают увлечь и порадовать фанатов.

Названы топ-10 самых ожидаемых аниме 2025 года
Фото: скриншот видео

Одним из самых ожидаемых проектов является «Хроники людей и демонов», действие которого разворачивается в эпоху Эдо. Жрица Икци-химэ и мечник Дзинта сталкиваются с демоном и узнают о грядущем зле. Дзинта отправляется в путешествие во времени, чтобы понять смысл своего существования и сразиться с врагом. Этот боевик с элементами приключений и фэнтези обещает динамичный и захватывающий сюжет.

Не менее интересным выглядит аниме «Темный демон», в котором школьный хулиган Шики Ичиносэ оказывается в центре вражды двух древних кланов. Узнав о своей принадлежности к роду Они, он должен пройти обучение в Академии Расецу, чтобы выжить. Этот проект сочетает в себе экшен, фэнтези и боевик.

Также стоит отметить «Дни Сакамото», где бывший киллер Таро Сакамото пытается начать новую жизнь, но его прошлое настигает его, и он должен вспомнить свои навыки, чтобы защитить семью. Это аниме обещает быть насыщенным боевыми сценами, триллером и комедийными моментами.

Фанаты детективных историй смогут насладиться продолжением «Монолога фармацевта-2», где Мао Мао, обладая знаниями лекаря, оказывается в дворце императора, где должна спасти детей от страшной болезни.

Аниме «Гатиакута» расскажет о Рудо, бедняке, обвинённом в преступлении, которого он не совершал, и оказавшемся в «бездне» — опасном месте, откуда нет выхода.

Названы топ-10 самых ожидаемых аниме 2025 года
Фото: скриншот видео

В проекте «Торисиродзима» главный герой Хайри Такахара после смерти бабушки приезжает на уединённый остров и знакомится с четырьмя девушками, что кардинально меняет его планы.

«Повелитель тайн» перенесёт зрителей в викторианский мир, где Чжоу Минжуй, попадая в тело умершего Кляйна Моретти, сталкивается с загадками нового мира.

Для любителей спорта и драмы будет интересно посмотреть «Медалистку», в которой Цукаса Акэурадзи помогает своей знакомой Инори Юицука осуществить её мечту о фигурном катании.

Продолжение популярной серии «Пламенная бригада пожарных: Третья глава» вновь погрузит зрителей в мир, где люди самовоспламеняются, и Пожиратели используют огонь как оружие.

Наконец, «Пока ведьма не умрет» расскажет историю 17-летней Мег, ученицы Вечной Ведьмы Фауст, которая должна собрать тысячу слез радости, чтобы избавиться от проклятия.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

«Ингосстрах» поделился исследованием про отношение россиян к образовательным курсам

«Ингосстрах» поделился исследованием про отношение россиян к образовательным курсамНовости
Исследование, проведенное компанией «Ингосстрах» совместно с аналитическим центром НАФИ, дало возможность понять, как россияне относятся к обучению в течение своей карьеры и какие тренды наблюдаются в этой области. По результатам опроса большинство респондентов (79%) считают, что для обретения новой профессии не обязательно получать второе высшее образование. Курсов переквалификации для этого...
Подробнее

Глава Кронштадта Андрей Кононов оценил новый уникальный лицей на Цитадельской дороге

Глава Кронштадта Андрей Кононов оценил новый уникальный лицей на Цитадельской дорогеГород
Глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов посетил и прокомментировал в прямом эфире недавно введенный в эксплуатацию лицей на 550 мест. Учебное заведение, появившееся на Цитадельской дороге, является частью комплекса инфраструктуры туристко-рекреационного кластера «Остров фортов» и возведено девелопером «ГК Алькор». Так, Андрей Кононов высоко оценил архитектурный проект образовательного учреждения, его...
Подробнее

В Петербурге выбрали лучший проект школы

В Петербурге выбрали лучший проект школыГород
Учебное заведение расположено на территории ЖК «Северная долина» в Выборгском районе города. В городе на Неве назвали лауреатов ежегодного конкурса «Строитель года». Главный приз в номинации «Лучший проект социальной инфраструктуры» завоевала ГБОУ школа №142 Выборгского района. В этом году победителя выбрали петербуржцы при помощи интернет-голосования. Школу №142 в ЖК «Северная...
Подробнее