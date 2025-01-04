Названы топ-10 самых ожидаемых аниме 2025 года

В 2025 году поклонников аниме ждёт множество ярких премьер, как новых, так и продолжений любимых серий. В этом году аниме-индустрия представит зрителям ряд захватывающих историй, которые обещают увлечь и порадовать фанатов.

Одним из самых ожидаемых проектов является «Хроники людей и демонов», действие которого разворачивается в эпоху Эдо. Жрица Икци-химэ и мечник Дзинта сталкиваются с демоном и узнают о грядущем зле. Дзинта отправляется в путешествие во времени, чтобы понять смысл своего существования и сразиться с врагом. Этот боевик с элементами приключений и фэнтези обещает динамичный и захватывающий сюжет.

Не менее интересным выглядит аниме «Темный демон», в котором школьный хулиган Шики Ичиносэ оказывается в центре вражды двух древних кланов. Узнав о своей принадлежности к роду Они, он должен пройти обучение в Академии Расецу, чтобы выжить. Этот проект сочетает в себе экшен, фэнтези и боевик.

Также стоит отметить «Дни Сакамото», где бывший киллер Таро Сакамото пытается начать новую жизнь, но его прошлое настигает его, и он должен вспомнить свои навыки, чтобы защитить семью. Это аниме обещает быть насыщенным боевыми сценами, триллером и комедийными моментами.

Фанаты детективных историй смогут насладиться продолжением «Монолога фармацевта-2», где Мао Мао, обладая знаниями лекаря, оказывается в дворце императора, где должна спасти детей от страшной болезни.

Аниме «Гатиакута» расскажет о Рудо, бедняке, обвинённом в преступлении, которого он не совершал, и оказавшемся в «бездне» — опасном месте, откуда нет выхода.

В проекте «Торисиродзима» главный герой Хайри Такахара после смерти бабушки приезжает на уединённый остров и знакомится с четырьмя девушками, что кардинально меняет его планы.

«Повелитель тайн» перенесёт зрителей в викторианский мир, где Чжоу Минжуй, попадая в тело умершего Кляйна Моретти, сталкивается с загадками нового мира.

Для любителей спорта и драмы будет интересно посмотреть «Медалистку», в которой Цукаса Акэурадзи помогает своей знакомой Инори Юицука осуществить её мечту о фигурном катании.

Продолжение популярной серии «Пламенная бригада пожарных: Третья глава» вновь погрузит зрителей в мир, где люди самовоспламеняются, и Пожиратели используют огонь как оружие.

Наконец, «Пока ведьма не умрет» расскажет историю 17-летней Мег, ученицы Вечной Ведьмы Фауст, которая должна собрать тысячу слез радости, чтобы избавиться от проклятия.